S.A. 10 ottobre 2022 Una bella Futsal Alghero anche in trasferta Vittoria per 5-2 sul campo del Parco Cross Città di Serrenti. Venerdì sera c’è il match casalingo al Pala Manchia contro lo ZB Iron Bridge



ALGHERO - Un’altra vittoria per la Futsal Alghero, questa volta in trasferta. Nella seconda giornata del campionato di serie C1 la squadra allenata da Rino Monti ha espugnato il campo del Parco Cross Città di Serrenti con il risultato di 5-2. I giallorossi partono bene portandosi sul 2-0 grazie ai gol di Becca e Idili ma i padroni di casa, mai domi, si avvicinano sfruttando una disattenzione della formazione algherese.



Idili sigla la doppietta personale, regalando il 3-1 alla Futsal Alghero ma il Serrenti si riporta a contatto a due minuti dall’intervallo. I padroni di casa cercano di agguantare i giallorossi nella ripresa, colpiscono anche una traversa, ma nel momento di maggiore difficoltà Fiori trova il quarto gol che sembra dare maggiore tranquillità.



Il quinto gol arriva sull’asse Molina-Fiori, con quest’ultimo che firma anch’esso la propria doppietta personale. Ora per Idili e compagni è in programma l’anticipo del venerdì sera, alle 21, al Pala Manchia contro lo ZB Iron Bridge, formazione già affrontata in Coppa Italia e che sabato scorso ha trovato la prima vittoria stagionale.