Cor 11 ottobre 2022 Cassazione: Conguagli Abbanoa legittimi le Sezioni Unite Civili della Corte suprema della Cassazione, con un’ordinanza depositata oggi, mettono la parola fine a otto anni di azioni legali, class action e ricorsi relativi alla legittimità dei conguagli regolatori



CAGLIARI - «In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l’applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell’art. 2935 (Decorrenza della prescrizione)». Con queste parole le Sezioni Unite Civili della Corte suprema della Cassazione, con un’ordinanza depositata oggi, mettono la parola fine a otto anni di azioni legali, class action e ricorsi relativi alla legittimità dei conguagli regolatori che Abbanoa aveva fatturato nel 2014. I giudici della Suprema Corte confermano quanto sostenuto dal Gestore unico, rappresentato legalmente dagli avvocati Ernesto Stajano e Piero Guido Alpa. Per le associazioni di consumatori si profila una nuova battaglia legale.