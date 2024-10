Cor 13 ottobre 2022 Il presidente Pais derubato a Bruxelles Brutta disavventura questa mattina per il presidente del consiglio regionale della Sardegna, in missione a Bruxelles: trafugato zaino con pc, documenti e carte di pagamento



ALGHERO - Disavventura per il presidente del consiglio regionale della Sardegna, l'algherese Michele Pais, che questa mattina è stato derubato mentre si trovava in albergo a Bruxelles, dove da qualche giorno è in missione per partecipare ad alcuni importanti incontri con i portavoce dei paesi europei. Rubato lo zaino con dentro portafogli, documenti personali e d'identità, bancomat, carta di credito e varia documentazione di lavoro. Pais ha voluto ringraziare il servizio svolto dal Consolato italiano e l'assistenza dei funzionari a Bruxelles e presso il Comitato delle Regioni che gli ha permesso di ottenere in tempo record i documenti necessari per rientrare nell'Isola.