S.A. 17 ottobre 2022 Al Lazzaretto arriva la firma del maestro Pistoletto Al Lazzaretto la posa della prima pietra dell'opera "Il Terzo Paradiso" del maestro Pistoletto. Appuntamento il prossimo 19 ottobre in occasione delle attività in cartellone per il festival Asvis



ALGHERO - Uno degli artisti più concettuali ispirati apprezzati e sensibili sul panorama mondiale, Michelangelo Pistoletto, che sposa senza esitazione ed anzi con grande trasporto ed entusiasmo la causa della sostenibilità e del rispetto ambientale. Una sua opera, “Il Terzo Paradiso”, sarà dono del pensiero forgiato da mani esperte e occhio sensibile che, il prossimo 19 ottobre (h XX) in occasione delle attività in cartellone per il festival Asvis, con la posa simbolica della prima pietra, sancirà ufficialmente l’unione di intenti possibili, sostenibili e lungimiranti che animeranno e preserveranno gli spazi del terreno Abbado in zona Lazzaretto.



Non un sogno. Non lo scorrere di uno storytelling costruito adatte per stupire, una concreta realtà che poggia sull’arte e sull’ambiente, colonne forti e possenti che sostengono le tesi portate avanti da Legambiente. L’iniziativa è la risultante di un impegno maturato in seno a due distinti programmi: Crimm (Centro di ricerca macchia mediterranea) e Scuola di formazione allo sviluppo sostenibile e alla creazione di impresa, entrambi scaturiti dalla ferma volontà di radicare nel territorio e tra i giovani lo spirito innovativo e rigeneratore dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.



“La confluenza di intenti trova appunto nella visione creativa all’origine del “Terzo paradiso” di Michelangelo Pistoletto la più alta espressione di impegno sociale. La simbolica collocazione dell'opera nel terreno prospiciente il Mediterraneo - spiaggia del Lazzaretto ad Alghero, terreno Abbado - ha una salda vocazione internazionale e un forte legame col territorio. Si parla di un nuovo quadro concettuale per soluzioni economicamente valide, ecologicamente sostenibili e socialmente eque. Con la posa della prima pietra dell’opera tra la macchia mediterranea del Parco naturale regionale di Porto Conte si vuole dar vita a un ampio processo partecipativo” così si legge sulla pagina ufficiale del festival dello sviluppo sostenibile 2022.



Importanti le partnership attivate: Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni unite, Cittadellarte di Biella, Fondazione e accademia Unidee del Terzo paradiso, Comune di Alghero, Parco naturale regionale di Porto Conte, Ministero di Grazia e Giustizia, Università degli Studi di Sassari, Società botanica italiana e Formula ambiente SpA.