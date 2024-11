S.A. 24 ottobre 2022 Alghero la più visitata a settembre Nel nord ovest dell´isola 75.553 presenze, con un indice di riempimento camere pari all´82,51% del totale, rispetto al 76,30% dello stesso dato del 2019. Alghero si conferma in cima alle preferenze dei turisti



ALGHERO - Settembre da record per gli albergatori del nord ovest Sardegna. E' quanto emerge dal report della Federalberghi-Confcommercio: gli hotel hanno registrato 75.553 presenze, con un indice di riempimento camere pari all'82,51% del totale, rispetto al 76,30% dello stesso dato del 2019, pari a una crescita di otre sei punti percentuali.



Secondo l'analisi dell'associazione di categoria le presenze italiane sono state 23.754 (soggiorno medio 2,79 giorni) e 51.799 quelle straniere (soggiorno medio 3,37 giorni). La meta più scelta è stata Alghero, che ha registrato un indice medio di riempimento dell'85,86%, contro 82,21% del 2019. Molto bene anche il resto dell'area provinciale (Sassari, Stintino, Valledoria, Castelsardo e aree interne), che passa dal 66,95% del 2019 al 72,85% del 2022 e che guadagna quasi sei punti di crescita occupazionale.



«Un rimbalzo significativo e per certi versi imprevisto che ci riporta, migliorandoli significativamente, agli indici occupazionali del 2019, dopo due anni difficilissimi dai quali è ancora difficile riprendersi - commenta il presidente di Federalberghi Confcommercio della provincia di Sassari, Stefano Visconti - Ascoltando l'esperienza dei nostri ospiti che raccontano la loro vacanza e a volte la esprimono nero su bianco nelle loro recensioni, emergono dei punti critici sui quali è bene lavorare. Come lo stato generale delle strutture ricettive, sulle quali emerge in alcuni casi un indice di vetustà dei fabbricati e dei loro contenuti eccessivo, e sullo stato di decoro delle località turistiche, soprattutto nel mese di agosto».