Covid: 1114 nuovi contagi

CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 1114 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1021 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5128 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 ( + 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 93 ( stesso dato di ieri ). 7965 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 376 ).