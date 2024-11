Cor 25 ottobre 2022 Escola de alguerés Pasqual Scanu: iscrizioni Le lezioni inizieranno nella seconda settimana di novembre. Mercoledì 26, venerdì 28 e lunedì 31 di ottobre ci si potrà iscrivere presso la sede del “Centre cultural Antoni Nughes”



Covid, riprende le lezioni in presenza. Le iscrizioni potranno essere fatte mercoledì 26, venerdì 28 e lunedì 31 di ottobre dalle 17,30 alle 19 presso la sede del “Centre cultural Antoni Nughes”, in via Sassari 125. Le lezioni inizieranno nella seconda settimana di novembre.



Nella foto: Antoni Torre, presidente Centre cultural Antoni Nughes ALGHERO - La Scuola di algherese “Pasqual Scanu”, dopo tre anni di attività a distanza dovuta all’epidemia, riprende le lezioni in presenza. Le iscrizioni potranno essere fatte mercoledì 26, venerdì 28 e lunedì 31 di ottobre dalle 17,30 alle 19 presso la sede del “Centre cultural Antoni Nughes”, in via Sassari 125. Le lezioni inizieranno nella seconda settimana di novembre.Nella foto: Antoni Torre, presidente Centre cultural Antoni Nughes • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat