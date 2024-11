S.A. 26 ottobre 2022 Ritorna a Sassari Su Mortu Mortu: eventi Ritorna l´atteso evento dedicato a: tradizione, intrattenimento e teatro diffuso per le vie del centro storico sabato 29 e lunedì 31 ottobre



SASSARI - Ritorna a Sassari il progetto di storytelling teatrale “Racconti erranti” che presenta sabato 29 e lunedì 31 Ottobre “Su Mortu Mortu - il nostro Halloween”. L’attesissimo evento alla sua VII edizione è organizzato dalle associazioni Tusitala storytelling e Il Corso con la direzione artistica di Monica De Murtas e il patrocinio e contributo del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Anche in questa edizione ritorna la collaborazione con la Pinacoteca Nazionale di Sassari che apre la manifestazione dedicata alla tradizione di Ognissanti sabato 29 (al mattino dalle 10,30 e pomeriggio dalle 17,30) con il laboratorio didattico dal titolo: “Incantesimi e misteri. Paurosissima caccia al tesoro tra le opere d’arte”. Due i laboratori: per i più piccoli “Il fantasma Malandrino” sino a 5 anni di età e “Caccia alle streghe”. Dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Info per prenotazioni sino ad esaurimento posti 079: 231560.



Lunedì 𝟑1 dalle 16:30 alle 18 si parte invece dalla libreria Dessì di Largo Cavallotti con il progetto dedicato ai più piccoli ( 5-10 anni) “E tu che mostro sei?” (Info e prenotazioni 3397098432) un laboratorio sulle “favole da incubo” con trucca bimbi, dolcetti e merenda per tutti. I bambini saranno invitati dal narratore Tusitala in un viaggio alla scoperta dei personaggi tenebrosi delle fiabe. Con l’aiuto dei truccatori e costumisti dello staff gli aspiranti mostri potranno rendere ancora più terrificate il loro costume di Halloween e partecipare infine, insieme ai figuranti, al corteo di “Su mortu mortu” che partirà dalla Libreria Dessi alle 18.



Il corteo attraverserà il centro storico trasformandolo in un teatro a cielo aperto con performer e figuranti della compagnia abc che animeranno le vie e le vetrine. Il pubblico potrà incontrare alcuni personaggi fantastici, cupi e mostruosi della tradizione sarda e di quella anglosassone. Tra questi Babborchu e Maschinganna la Mamma del sole e la Mamma del freddo. Accanto ai “mostri sardi” i miti horror dal fascino più moderno e anglosassone come l'amatissimo Jack Skeletron e la sua Sally. Intorno alle 19,30 il corteo passando da via Cetti (trasformata come ormai tradizione in un tunnel dell’orrore) si concluderà in piazza Tola dove i performer animeranno la serata che sarà accompagnata da musica diffusa effetti scenici, colonna sonora in perfetto stile dark, nebbia artificiale e dalle proposte gastronomiche di bar e ristoranti della piazza. I costumi sono curati da Fabio Loi. Luci e fonica Tony Grandi.