Cor 28 ottobre 2022 In House, bilancio approvato

«Garanzia di continuità aziendale» Licenziato positivamente il Bilancio d´esercizio 2021 dell´Alghero in House. «Garanzia dell´equilibrio finanziario e della continuità aziendale. Risultati che siamo certi che non potranno che tranquillizzare anche i consiglieri di opposizione»



ALGHERO - Garanzia dell'equilibrio finanziario e della continuità aziendale; adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; concreto funzionamento di tutte le misure aziendali adottate, anche rispetto alla situazione emergenziale venutasi a creare con la pandemia da Covid-19. Licenziato positivamente il Bilancio d'esercizio 2021 dell'Alghero in House, che nella giornata di mercoledì ha riunito in assemblea ordinaria l'intero Consiglio d'Amministrazione presieduto da Gennaro Monte, alla presenza del Socio unico rappresentato dall'assessore con delega alla società partecipata, Antonello Peru.



Proprio dal Presidente sono arrivate tutte le rassicurazioni in ordine alle prospettive di crescita societaria, in virtù del nuovo Contratto di Servizio quinquennale siglato recentemente con l'Amministrazione comunale. «Di fatto - sottolinea Gennaro Monte - con l'adeguamento e la modifica del disciplinare tecnico sulle manutenzioni ordinarie, la gestione dei parcheggi e il servizio sosta alle rinnovate esigenze, si garantiscono ottimali condizioni gestionali ed economiche, così da confermare i buoni risultati conseguiti e garantire la piena operatività aziendale in ottica pluriennale».



Conferma dei livelli occupazionali, nuovi investimenti su mezzi e attrezzature, piena operatività e rispondenza degli interventi al Contratto di Servizio con importanti ricadute sulla qualità urbana, la sicurezza, il verde e il decoro cittadino. «Sono solo alcuni degli impegni che l'Amministrazione ha assicurato e mantenuto con gli algheresi» precisa l'assessore alle Opere pubbliche ed alle Manutenzioni. «Risultati che siamo certi che non potranno che tranquillizzare anche i consiglieri di opposizione» ha concluso Antonello Peru, che ha ringraziato l'intera pianta organica dell'Alghero in House, anche a nome del Sindaco, per l'impegno dimostrato nel raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione. Ringraziamenti per il lavoro svolto indirizzati anche a Bruno Costantino, dimessosi qualche giorno fa, per motivi personali, dal Cda.



Nella foto: Gennaro Monte, presidente Cda Alghero in House