S.A. 29 ottobre 2022 Sparatoria all’esterno di un bar ad Alghero Grave fatto di cronaca. Intorno alle 15.30 di sabato si sono sentiti degli spari provenienti da un bar di via XX Settembre, all´altezza dell´incrocio con via Veneto. Indagano gli inquirenti



ALGHERO - Sparatoria in pieno centro ad Alghero. Intorno alle 15.30 di sabato si sono sentiti degli spari provenienti da un bar di via XX Settembre, all'altezza dell'incrocio con via Veneto. Dei testimoni avrebbero visto un ragazzo con vistose perdite di sangue fuggire in moto dopo essere stato ferito da un altro uomo, probabilmente con una scacciacani. Sul posto la polizia e i carabinieri che hanno raccolto testimonianze ed avviato le indagini.