Red Valley: Festival confermato nel 2023

OLBIA - Dopo il successo da oltre 70.000 presenze ottenuto quest’estate per la sesta edizione della manifestazione, svoltasi dal 12 al 15 agosto 2022 presso l’Olbia Arena, con più di 30 artisti protagonisti sul palco, il Red Valley Festival è confermato anche per il 2023, con tante novità in arrivo. La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che negli anni ha attirato oltre 100mila persone da tutta la penisola e dall’estero, si svolgerà sempre durante il weekend di Ferragosto all’Olbia Arena, una grande area per concerti poco distante dal centro città e già ben collaudata durante l’edizione del Red Valley appena passata.



Dal 12 al 15 agosto 2023 si svolgeranno quattro serate danzanti con protagonisti alcuni tra gli artisti principali della scena musicale italiana e internazionale, i cui primi nomi verranno annunciati dagli organizzatori del festival durante il corso delle prossime settimane. Per permettere ai più appassionati di assicurarsi la partecipazione alla manifestazione, venerdì 4 novembre alle 12:00 apriranno le vendite dei primi biglietti Festival Full Pass, abbonamenti acquistabili a un prezzo speciale per vivere tutte le date dell’evento principale della prossima estate in Sardegna. I titoli d’accesso si potranno acquistare unicamente online sul sito ufficiale del Festival.