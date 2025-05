S.A. 17:19 Al Canepa tre giorni di masterclass e concerti Dal 3 al 5 giugno masterclass e concerti per uno scambio tra i due istituti. In città dieci allievi tedeschi accompagnati dal pianista Ingo Dannhorn



SASSARI - Dal 3 al 5 giugno 2025 il Conservatorio di Sassari ospiterà un’importante residenza artistica della Hochschule für Musik Trossingen, accademia musicale di prestigio in Germania. Organizzato dal Dipartimento di strumenti a tastiera del Canepa, il progetto prevede l’arrivo in città di dieci studenti dell’Accademia musicale tedesca, uno dei principali istituti musicali in Europa, accompagnati dal docente Ingo Dannhorn, vicerettore dell’Accademia e vincitore di prestigiosi concorsi internazionali. L’iniziativa permetterà agli studenti del Conservatorio di Sassari di partecipare a masterclass tenute da Dannhorn, arricchendo il loro percorso di studi con l’esperienza di un musicista di livello internazionale, e allo stesso tempo gli studenti di Trossingen potranno incontrare i docenti del Conservatorio di Sassari in lezioni individuali, in uno scambio artistico e personale di competenze ed esperienze.



Nel corso delle tre giornate gli allievi ospiti, originari di Cina, Austria, Germania, Lituania e Corea, offriranno inoltre al pubblico sardo tre concerti – il 3 e 5 giugno alle 18 nella sala Sassu del Canepa, il 4 giugno alle 20.30 nel duomo di Alghero, in collaborazione con l’Associazione Arte in Musica – tutti gratuiti, con famose musiche di grandi autori come Debussy, Schumann, Beethoven, Chopin, Bach, Mozart e Ravel. I concerti nella Sala Sassu saranno esperienze immersive, arricchite da proiezioni video, offrendo un modo innovativo di sperimentare la musica e coinvolgere il pubblico in un viaggio sonoro e visivo. Ingo Dannhorn è un pianista acclamato a livello mondiale, vincitore del Beethoven Competition di Vienna e del Sydney International Piano Competition. Ha insegnato in rinomate istituzioni accademiche, tra cui la Yonsei University di Seoul, dove ha ricevuto il President’s Award for Teaching Excellence, alle università di Monaco, Augusta, Brema e Wiesbaden. Il progetto, inserito nel programma Erasmus, mira a rafforzare i legami tra le istituzioni europee e contribuisce a far conoscere la Sardegna e la sua cultura all’estero.