S.A. 19:36 A giugno il concerto mattutino di Mauro Uselli Appuntamento alle 9 del 7 giugno ad Alghero, sulla strada Alghero-Villanova, nel Giardino degli orologi rotti: un live di Uselli in coppia con la percussionista Monica Mura



ALGHERO - Altre due tappe importanti prima del viaggio in India. La musica indiana e la filosofia orientale del flautista Mauro Uselli abbraccia il classicismo occidentale, ma in termini più ampi, l’armonia del mondo naturale e la contemplazione della natura. Prima del viaggio a Varanasi in India, dove lo aspettano per una serie di appuntamenti musicali, Uselli ha in programma due concerti, a Thiesi e ad Alghero, nella sua città natale. Il primo appuntamento è per questo venerdì, 30 maggio, a Thiesi, nel sagrato del santuario di Seunis, alle 7 del mattino. Una scelta coraggiosa, quella dell’orario mattutino che non è più ricerca del pubblico, ma fusione totale con il contesto ambientale. Dove ad essere sacra è la perfetta sintonia tra uomo musica e natura. A quell’ora in particolare, i primi raggi del sole iniziano a scaldare la terra creando una nebbia surreale che avvolge completamente il santuario, contribuendo, con il canto degli uccelli, ad una atmosfera magica ultraterrena. Il programma musicale trae fonte dai raga indiani, che il maestro sapientemente personalizza, arricchendoli di improvvisazioni e virtuosismi musicali.



Il concerto programmato il 7 giugno ad Alghero, sulla strada Alghero-Villanova, nel Giardino degli orologi rotti, è un live in coppia con una percussionista di grande talento, Monica Mura, con la quale Uselli ha già suonato in numerosi concerti. Entrambi profondi conoscitori della musica indiana, trovano grande affiatamento nei raga e nell’ armonia che questo mondo sonoro, suscita sulla psiche umana. Il concerto è previsto sempre in mattinata, alle 9 00. Due tappe simili nella proposta musicale, dove il contesto cambia radicalmente, offrendo spunti ed improvvisazioni. A luglio invece il maestro sarà accolto da maestri e musicisti indiani di fama internazionale che si sono interessati alla sua figura di artista, occidentale, che è riuscito a fondere le due anime del mondo, occidente

e oriente, in un personalissimo sound con il flauto bansuri. Per altro Uselli , proprio con il bansuri ha

suonato le partiture di Bach, impossibili da riproporre con uno strumento del genere. Le sue

interpretazioni si possono visionare anche sul suo canale youtube, dove ha proposto pillole di scuola

bansuri, con analisi, tecniche, arrangiamenti e improvvisazioni. Già contattato in passato, gli esperti di musicologia indiana hanno proposto al maestro un incontro a Varanasi, dove si esibirà in diverse location.



Nella foto: Mauro Uselli