S.A. 7:59 Antonella Ruggiero in concerto ad Alghero Un viaggio musicale tra sacro e profano il 19 luglio al Quarter. Al centro della serata ci sarà “La Buona Novella”, l’opera-capolavoro di Fabrizio De André, ispirata ai Vangeli Apocrifi, riletta in chiave musicale, poetica e spirituale



ALGHERO - Una delle voci più suggestive della musica italiana, Antonella Ruggiero, sarà protagonista di una serata evento unica nel suo genere ad Alghero, venerdì 19 luglio alle ore 21:30, nella splendida cornice del Quarter, nel cuore del centro storico. Il concerto è organizzato dal Circolo musicale Laborintus, con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato alla Cultura, il Ministero della Cultura e della Fondazione Alghero, con il patrocinio del Comune. Al centro della serata ci sarà “La Buona Novella”, l’opera-capolavoro di Fabrizio De André, ispirata ai Vangeli Apocrifi, riletta in chiave musicale, poetica e spirituale. Un'opera visionaria, profonda, capace di parlare dell’umanità del sacro e del sacro nell’umanità, attraverso gli occhi di chi fu accanto a Gesù nei suoi ultimi giorni.



“La Buona Novella”, pubblicata nel 1970, ha rappresentato un punto di svolta nella produzione artistica di De André, che la considerava una delle sue opere più alte. Non è un caso che negli ultimi concerti della sua carriera vi abbia incluso diversi brani dell’album, a sottolinearne la portata emotiva e il valore quasi testamentario. L’opera è costruita su una narrazione non convenzionale e anticonformista, dove la figura di Cristo emerge dai racconti marginali, svelando il volto più umano e autentico del messaggio evangelico. A interpretare i brani sarà Antonella Ruggiero, artista eclettica, intensa e raffinata, già voce dei Matia Bazar e da anni protagonista di un percorso musicale personale, votato alla ricerca sonora e spirituale. La sua voce, capace di spaziare tra registri e generi, sarà il cuore emotivo dello spettacolo. La sua interpretazione de “La Buona Novella” restituisce profondità e autenticità ai testi di De André, in un equilibrio perfetto tra emozione e rigore espressivo.



Accanto a lei, il gruppo vocale Laborintus, diretto dal M° Daniele Manca, e l’Ensemble Laborintus, formazione composta da musicisti di alto livello: Carlo Doneddu – voce e chitarra acustica, Mariantonietta Azzu – voce recitante, Alessio Ferreri – tastiere, Andrea Lubino – batteria e percussioni, Antonio Pitzoi – chitarre, Lorenzo Sabattini – basso, Graziano Solinas – fisarmonica, Angelo Vargiu – clarinetto. I testi recitati, tratti da fonti apocrife come il Protovangelo di Giacomo, il Vangelo dell’infanzia arabo-siriaco, il Vangelo di Nicodemo e alcuni Vangeli gnostici, offriranno un contrappunto narrativo e letterario alla musica, restituendo allo spettatore la complessità e la modernità di un’opera ancora oggi attuale. La direzione musicale e gli arrangiamenti sono curati da Gabriele Verdinelli, già autore di progetti innovativi che fondono musica colta e contemporanea.



Il Circolo musicale Laborintus nasce nel 1987 con l’intento di promuovere progetti culturali e musicali di alto profilo, in grado di coniugare qualità artistica, contenuto e innovazione. L’ensemble

vocale e strumentale coinvolto nello spettacolo vanta collaborazioni con importanti istituzioni musicali e una lunga esperienza nella reinterpretazione di repertori colti e contemporanei.

L’evento non è solo un omaggio a De André, ma anche un invito alla riflessione sul valore del messaggio cristiano nella sua dimensione più autentica e rivoluzionaria, spesso dimenticata o oscurata dalla retorica. Attraverso la musica, il canto e la parola, lo spettacolo restituisce tutta la forza poetica e spirituale di un’opera che continua a parlare al nostro tempo.



Nella foto: Antonella Ruggero