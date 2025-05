S.A. 13:05 Venerdì ad Alghero il tributo ai Ac/Dc Nell’ambito di “Non solo Jazz” della Bayou Club Events, tornano sul palco del Poco Loco, le finaliste ad Italia´s Got Talent Official 2021. Appuntamento venerdì 30 maggio



ALGHERO - Venerdi’ 30 Maggio (alle 22.30) per “Non solo Jazz”, Bayou Club Event presenta “Dress in Black – Female AC/DC Tribute”. Una serata dal gusto Rock che vedrà sul palco del Poco Loco il gruppo delle 5 donne cagliaritane, finaliste ad Italia’s Got Talent 2021. Un’altra serata di grande musica attende il pubblico che venerdì 30 maggio sarà al Poco Loco per “Dress in Black – Female AC/DC Tribute”. Nell’ambito di “Non solo Jazz” della Bayou Club Events, tornano sul palco dello storico locale algherese di via Gramsci, le finaliste ad Italia's Got Talent Official 2021. Un gruppo di amiche, insegnanti e studentesse cagliaritane con la stessa passione per il rock e per gli AC/DC.

Brian Johnson: Valeria, Angus Young, Simona, Malcolm Young, Camilla, Cliff Williams, Sara e Phil Rudd, Noemi. Una scommessa vinta quella delle 5 donne che compongono il gruppo e che con il loro tributo al famosissimo gruppo hard & heavy australiano girano tutta Italia con i loro concerti.