S.A. 18:09 Al Red Valley arriva Salmo il 16 agosto Si aggiungono Tony Effe e Paky il 14 agosto, Rrari Dal Tacco, Faneto e Melons per il 15 agosto e Promessa per il 16 agosto



OLBIA - Al Red Valley Festival la conferma dell'artista di casa, Salmo, nella lineup del giorno 4. Il “Profeta del Rap” torna a calcare il noto palco dell’Olbia Arena il 16 agosto 2025 per la sesta volta, confermandosi ancora una volta come uno degli artisti simbolo del festival. Questa sarà la sua unica data in un festival italiano a seguito dell’annuncio del suo primo tour mondiale, il Salmo World Tour 2025. Il cast già annunciato si arricchisce anche con la partecipazione di nuovi artisti che si susseguiranno sul palco dell’Olbia Arena. Si aggiungono Tony Effe e Paky il 14 agosto, Rrari Dal Tacco, Faneto e Melons per il 15 agosto e Promessa per il 16 agosto. Tra gli altri artisti che si esibiranno nella quattro giorni di musica Max Pezzali, Fedez, Rocco Hunt, Sfera Ebbasta, Steve Aokki, Lazza, Anna e Guè.