«Arst e Poledrini nel mondo delle favole»

Nella foto: Carlo Poledrini ad Alghero, in occasione della presentazione dei treni elettrici ALGHERO - Si parla di trasporto pubblico locale e ad Alghero saltano immediatamente i nervi un po a tutti. Ed in effetti come dar torto ad utenti costretti ad aspettare i bus sotto la pioggia d'inverno o il sole cocente l'estate per l'assenza (ancora oggi nel 2025) di semplici pensiline? Per non parlare dei percorsi ad ostacolai dei mezzi, spesso e volentieri in ritardo sui tempi d'attesa ma senza la possibilità d'informazioni a chi attende in mezzo alla strada a causa dell'assenza perfino di paline. Problemi più che noti, a cui periodicamente le amministrazioni di turno pare tentino, invano, di porvi rimedio nell'indifferenza generale di regione e azienda.Oggi a prendere posizione contro- più volte convocata negli ultimi anni senza grandi risultati dal Comune, nel tentativo di elemosinare qualche miglioria sul servizio all'utenza - è Claudio Mura, titolare dell'edicola Badalotti di Pizza Sulis, a cui non va giù la replica del direttore centrale, Carlo Poledrini, circa i presunti disservizi e malumori lamentati intorno alla mancata possibilità di vendere i ticket viaggio.«Devo constatare che il signor Poledrini descrive il servizio fornito dall'azienda per come vorrebbe che fosse e magari un giorno sarà ma non certo per come è attualmente e come può essere facilmente verificato dagli utenti reali» sottolinea, ricordando le affermazioni dell'assessore Corbia nell'articolo riguardante le pensiline, testuale: "Non ci sono medaglie da appuntare ma solo tanto lavoro da fare per raggiungere un livello accettabile di fruibilità del trasporto pubblico locale della nostra città": «Chiara ammissione della condizione attuale». «Ben venga un incontro atto a fornire chiarimenti - chiude il titolare dell'edicola Badalotti di Piazza Sulis - nel quale il direttore Poledrini potrà anche specificare quale delle due edicole dell'articolo iniziale (Cossu e Badalotti) ha cessato l'attività 'per motivi amministrativi indipendenti da Arst' ()».Nella foto: Carlo Poledrini ad Alghero, in occasione della presentazione dei treni elettrici