Cor 5 novembre 2022 Monte Urpinu sbarrato: allarme Aviaria Dopo la morte di alcuni pavoni nel parco di Monte Urpinu scatta l´ordinanza del sindaco di Cagliari. “Eestrizione e biosicurezza al fine di prevenire pericoli per la salute e l’ambiente”



CAGLIARI - E' allarme influenza aviaria nel parco di Monte Urpinu a Cagliari. Il sindaco Paolo Truzzu ha ordinato l’immediata chiusura di tutti gli ingressi del parco dopo la comunicazione inviata dal Dipartimento di prevenzione zona sud Sanità animale della Asl. Le misure sono state imposte, come si legge nel provvedimento firmato dal direttore della struttura complessa di Sanità animale della Asl, Mario Ignazio Lai, per “evitare o limitare la diffusione dell’influenza aviaria e per lo smaltimento di eventuali animali morti”. Da questa mattina, come si apprende da fonti amministrative, sarebbe iniziato l'abbattimento degli uccelli presenti.