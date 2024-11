S.A. 13 novembre 2022 Alghero batte la capolista Campanedda ed è seconda Nella settima giornata del campionato di prima categoria i giallorossi superano di misura il Campanedda, finora imbattuto. A segnare il gol della vittoria è il capitano Stefano Mereu, un preciso calcio di punizione all´83´



ALGHERO - Capitan Mereu regala una vittoria pesantissima, in chiave classifica, all’Alghero che batte 1-0 la capolista Campanedda. Decisiva la punizione vincente a pochi minuti dalla fine. L’allenatore giallorosso Gianni Piras deve fare ancora una volta a meno di alcune pedine importanti, come il portiere Sechi e il centrale difensivo Sini, ma la formazione algherese prova da subito a fare la partita. Il primo tempo scorre via senza troppi sussulti. Le occasioni migliori capitano sui piedi di Martinez che non trova però la lucidità necessaria per trafiggere il portiere sassarese.



La ripresa si apre con una punizione insidiosa di Serra, ex Alghero, che si perde a lato. I giallorossi sembrano più intraprendenti. A metà tempo Paolo Pinna e Puddu provano a sbloccarla ma senza successo. Quando la partita sembrava incanalata sul risultato di parità ecco l’episodio chiave: Giovanni Pinna, subentrato nel secondo tempo, guadagna una punizione al limite, con tanto di espulsione per Mura del Campanedda. La batte alla perfezione Mereu, che insacca per la gioia del numeroso pubblico presente. L’Alghero riassapora il gusto della vittoria ma soprattutto conquista tre punti pesanti per la classifica che ora vede i giallorossi al secondo posto, in compagnia dell’Ittiri Sprint a -2 dalla capolista. Nel prossimo turno è in programma la trasferta sul campo del Trinità.



ALGHERO - CAMPANEDDA 1-0

ALGHERO: Marrosu, Langella (40’ st China), Tedde Marco, Mereu, Caddeo,

Urgias, Pinna P. (44’ st Serra), Mula (35’ st Libi), Martinez (12’ st Pinna G.), Puddu, Livesi (27’ st Marras). In panchina: Sotgiu, Correddu R., Guerriero, Sasso. Allenatore: Gianni Piras

CAMPANEDDA: Sotgiu, Pistidda, Piredda, Bulnes Ayala, Valenti, Cocco, Occulto (30’ st Achenza), Mura S., Valente (35’ st Muglia), Finca (1’ st Serra), Mura A (26’ st Canu). In panchina: Gadau, Pilo, Ligas, Gianni, Bisaglia. Allenatore:

Danilo Piredda

RETI: 38’ st Mereu



Nella foto: Stefano Mereu