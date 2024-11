S.A. 23 novembre 2022 Promocamera: bando per fiere ed eventi Promocamera ha pubblicato un Avviso Pubblico per acquisire idee progettuali per la realizzazione di eventi e manifestazioni di natura fieristica ed espositiva da organizzarsi all’interno del Padiglione di Predda Niedda



SASSARI - Promocamera potrà contare –di nuovo- sulla completa disponibilità del proprio Padiglione espositivo (il secondo in Sardegna con oltre 4000 mq al coperto e circa 8.000 di spazi esterni) - che lo scorso anno è stato messo a disposizione dell’ATS e della collettività come Hub vaccinale che ha gestito quotidianamente un flusso di oltre 1.500 persone. Terminata l’emergenza sanitaria, nel corso di quest’anno il Centro servizi di Promocamera ha ripreso la sua funzione istituzionale, ospitando alcuni importanti eventi congressuali, manifestazioni (l’evento dei Sassari Cosplay che ha visto la presenza di circa 4 mila partecipanti durante la 3 giorni della kermesse culturale e di spettacolo) ed ospitando da febbraio ad oggi ben 10 concorsi per la Pubblica amministrazione con la presenza di oltre 12 mila candidati.



«Per contribuire concretamente al rilancio economico delle aziende e del territorio, la governance di Camera di Commercio di Sassari e dell’Azienda Speciale Promocamera hanno ritenuto opportuno agevolare e stimolare gli operatori attivi nel campo dell’organizzazione di eventi fieristici e manifestazioni promozionali attraverso una sensibile riduzione del canone di locazione del Padiglione espositivo così da incentivarne l’utilizzo a beneficio di una più ampia ed articolata programmazione delle iniziative da ospitare nel corso dei prossimi mesi» ha sottolineato il presidente di Promocamera, Francesco Carboni.



Non solo, la Giunta camerale ha anche deliberato che il Fondo Fiere, costituito per sostenere e supportare la partecipazione delle imprese locali a fiere, mostre, incontri B2B, attraverso l’erogazione di un Voucher Fiere, venga esteso anche alle imprese che prenderanno parte alle manifestazioni fieristiche organizzate a Promocamera. L’iniziativa camerale del Voucher Fiere riscontra annualmente notevoli consensi tra le imprese che considerano la partecipazione a fiere, mostre, una reale opportunità per promuovere i propri prodotti, acquisire nuovi importanti contatti, sviluppare il mercato ed espandere la propria rete commerciale. Tenuto conto delle varie iniziative in corso di calendarizzazione, prevalentemente di tipo concorsuale, ed al fine di poter programmare al meglio la stagione fieristica 2022/2023, Promocamera ha pubblicato un Avviso Pubblico per acquisire idee progettuali per la realizzazione di eventi e manifestazioni di natura fieristica ed espositiva da organizzarsi all’interno del Padiglione di Predda Niedda.