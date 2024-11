Cor 14 novembre 2022 Bonelli (Verdi) sbarca a Sassari Incontrocon i consiglieri regionali Piu e Loi. L´appuntamento politico anticipa quella che oramai è data come scelta sicura per le prossime elezioni regionali in programma il prossimo 2024 in Sardegna



SASSARI - Venerdì 18 novembre Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce di Europa Verde, arriva a Sassari per un incontro pubblico dal titolo "Sardegna sostenibile". Intervengono i consiglieri regionali Antonio Piu e Diego Loi per parlare di presente e futuro dell’Isola. L’incontro si svolge alle 18 all’Hotel Il Vialetto nella sala Piazza Italia, modera Francesca Citroni co-portavoce di Europa Verde Sardegna.



L'appuntamento politico anticipa quella che oramai è data come scelta sicura per le prossime elezioni regionali in programma il prossimo 2024 in Sardegna. La lista Alleanza Verdi-Sinistra sarà presente, con tutta probabilità, nella coalizione di Centrosinistra oggi all'opposizione di Christian Solinas. In quest'ottica è possibile che "Futuro Comune" bandiera che oggi garantisce la presenza dei membri in seno al consiglio regionale, possa così confluire nel progetto politico nazionale.



Nella foto: Bonelli (Verdi) con Fratoianni (Sinistra)