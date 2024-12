S.A. 21 novembre 2022 Alghero Bike: Solferino vince a Sarroch Nella categoria Junior, invece, Gabriele Carboni, dopo un´intensa pedalata con i rivali, chiude al quinto posto. Ottima la prestazione del nuovo arrivato in categoria, Gabriele Sanna



ALGHERO - Grande exploit dell’Alghero Bike, nel Trofeo di Ciclocross svoltosi ieri, domenica 20 novembre, a Sarroch dove conferma il suo stato di forma e vince nella sua categoria e nella classifica assoluta sei 30 minuti, Mattia Solferino, allievo del secondo anno. Nella categoria Junior, invece, Gabriele Carboni, dopo un'intensa pedalata con i rivali, chiude al quinto posto. Ottima la prestazione del nuovo arrivato in categoria, Gabriele Sanna, che affina la sua esperienza e si aggiudica un'ottima posizione in classifica.