Cor 24 novembre 2022 Crisi a Nuoro, Soddu lavora alla nuova Giunta



NUORO - E' Crisi a distanza di due anni dalle elezioni a Nuoro. Ma il sindaco Andrea Soddu, dopo aver revocato la Giunta [LEGGI], ha annunciato che la nuova squadra di governo verrà presentata già nel prossimo Consiglio comunale convocato per lunedì 28 novembre. Una crisi che il sindaco considera come un tagliando di metà mandato anche se arriva dopo le bacchettate arrivate da una parte della sua maggioranza. «Entro lunedì avremo la nuova Giunta e continueremo a lavorare con caparbietà e determinazione», ha detto all’Ansa il primo cittadino, che punta a ricucire lo strappo con Italia in Comune, un gruppo della maggioranza che 20 giorni fa, nel corso di una conferenza stampa, aveva criticato duramente Soddu per la «situazione di stallo nelle politiche della città» e per essersi «sottratto al confronto con pezzi della maggioranza».