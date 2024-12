Cor 28 novembre 2022 Fc Alghero, vittoria con il Turalva La Fc Alghero prosegue il cammino in vetta al girone F della Terza Categoria, vincendo per 0 – 2 sul difficile campo del Turalva grazie ai gol di Cherchi e Carta. Campo in terra battuta e, soprattutto, un vento freddo non hanno permesso ai giallorossi di esprimersi al meglio. Tre punti comunque meritati per i giocatori di mister Zani



ALGHERO - Fc Alghero subito in pressing con il Turalva che si difende con ordine. Il primo tiro in porta è degli algheresi con Monni che al 7’ sfiora il gol calciando da pochi passi, il portiere di casa devia in corner. Un minuto più tardi ancora giallorossi vicini al gol con un tiro ravvicinato di Catogno che esce di poco a lato. Ancora Fc Alghero protagonista al 23’ con Nemore che calcia da dentro l’area di rigore e la difesa di casa si salva in angolo. Fc Alghero padrone del campo. Al 33’ l’occasione più nitida del primo tempo: discesa di Fofana sulla fascia sinistra, cross al centro area dove Catogno colpisce il palo sinistro. Sulla ribattuta ancora un batti e ribatti in area e la difesa torralbese allontana la sfera.



Al 36’ punizione di Catogno dalla destra per Michele Sanna che di testa impegna severamente l’estremo di casa Vargiu. Nel finale di primo tempo ancora occasione per la Fc Alghero con un batti e ribatti in area avversaria e la palla che sfiora il palo sinistro e termina sul fondo. Si va al secondo tempo e al 48’ Nemore colpisce il palo destro con un tiro da fuori area. Al 52’ gol annullato alla Fc Alghero per fuorigioco. Il primo e unico tiro in porta del Turalva arriva al 68° con Minchella che recupera una palla sulla trequarti e calcia dalla distanza impegnando Serra. Mister Pippo Zani, a questo punto, punta sull'esperienza e manda in campo Alessandro Sanna e Michele Cherchi, entrambi al rientro dopo alcune settimane di assenza per infortunio.



In campo anche Carta e Nunfris. Già al 76° il capitano Alessandro Sanna mette in mostra le sue doti calciando dal limite e impegnando severamente il portiere avversario che, con un colpo di reni, devia in angolo. Palla sempre in possesso degli algheresi che all'82° vanno meritatamente in vantaggio con Michele Cherchi che insacca il pallone dello 0 – 1 tra le urla entusiaste dei tifosi giallorossi. Al 90° Fc Alghero vicino al raddoppio con Nemore. 0 - 2 che arriva un minuto dopo con un imprendibile tiro dal limite di Carta. Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro Iaria di Sassari decreta la fine e la FC Alghero può così festeggiare una nuova vittoria che la proietta sempre al primo posto in classifica con 15 punti.



TURALVA-FC ALGHERO 0-2

TURALVA: Vargiu, Tola, Calvia, Pittalis, Giuliani, Serra, Minchella, Falchi, Fancellu (60° Deriu), Scanu (14° Mulas), Senes.

Allenatore: Manca

A disposizione: Seu, Chighine.

Fc ALGHERO: Serra, Cariga (53° Nunfris), Cingotti, Ardu, Sanna Michele, Gnani, Nemore, Delias (64° Sanna Alessandro), Monni, Catogno (64° Carta), Fofana (79° Cherchi).

Allenatore: Zani.

A disposizione: Bellinzis, Carbone, Rizzu, Nunfris, Satta, Campus.

Arbitro: Iaria di Sassari

Reti: 82° Cherchi, 93° Carta