Cor 1 dicembre 2022 Addio Ninni, l´algherese che amava i libri La sua libreria, una delle primissime presenti ad Alghero, era frequentatissima dalla “intellighenzia” algherese e non solo. Si caratterizzava per le novità che in tema librario sapeva garantire



ALGHERO - Ci ha lasciato, dopo una lunga malattia, Ninni Lobrano, stimato imprenditore che con la sua libreria ha accompagnato alla lettura intere generazioni. Si è spento all’età di 83 anni, tra le amorevoli cure della moglie, un protagonista della vita culturale algherese. Ninni Lobrano era persona conosciutissima per la sua capacità di anticipare i tempi.



La sua libreria, una delle primissime presenti in città, era frequentatissima dalla “intellighenzia” algherese e non solo. Si caratterizzava per le novità che in tema librario sapeva garantire, proponendo fin dagli anni ’80 gli “Incontri con l’autore”, patrocinati dall’Amministrazione comunale di allora, che venivano trasmessi anche sulle reti RAI. Nell’ambito delle iniziative da lui proposte ed organizzate, si ricordano le tante serate al chiostro di San Francesco con i vincitori del Premio Strega e Campiello. Gli incontri diventarono un appuntamento fisso, capace di interessare i tanti appassionati lettori.



Numerosi ed importanti gli scrittori che Ninni Lobrano riuscì a presentare ad Alghero: Luca Goldoni, Dacia Maraini, Carlo Castellaneta, Giorgio Forattini, Franco Maria Ricci, solo per citarne alcuni. Ninni Lobrano, nell’ambito delle sue diverse iniziative riuscì anche a promuovere tanti scrittori algheresi nel vasto e difficile mondo dell’editoria. Riconoscibilissimo il suo packaging, rimasto immutato nel corso dei decenni. Ci mancherà Ninni Lobrano e così anche la sua libreria.