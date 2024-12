Cor 7 dicembre 2022 Trasporto pubblico inefficiente

«Valutare alternative all´Arst» L´intero consiglio comunale di Alghero, primo firmatario Alberto Bamonti, impegna sindaco e giunta affinché valutino il servizio di altri operatori in mancanza di risposte concrete dai vertici dell´Arst



ALGHERO - Troppe le carenze dell'Arst sul servizio di trasporto pubblico locale nella città di Alghero. Ed i disservizi ormai non si contano più. Turisti totalmente spaesati cercano invano le fermate poco o per nulla riconoscibili sul territorio, mentre i residenti - ormai totalmente scoraggiati - evitano perfino di utilizzare i mezzi pubblici, tali sono le carenze riscontrate nel tempo per un servizio per niente affidabile (anche in termini di orari).



Mancano pensiline, macchinette per erogare i biglietti, nessuna fermata informatizzata, carenza completa di servizi notturni e mezzi poco idonei al servizio urbano. Inefficienze gravi, sottolineate nel dettaglio da Alberto Bamonti questa mattina (mercoledì) in consiglio comunale ad Alghero. Nell'ordine del giorno che ha trovato il sostegno unanime dell'aula, s'impegnano sindaco e giunta nel sensibilizzare con immediatezza i vertici Arst, affinché garantiscano e comunichino un dettagliato crono-programma di interventi da realizzarsi su Alghero per migliorare il servizio.



«Nel frattempo - considerato che l'attuale servizio svolto dall'Arst non rispecchia le esigenze di una località turistica internazionale quale è il territorio della Riviera del Corallo, e considerato che è gravemente deficitario anche nei collegamenti tra il centro urbano e le borgate» (perfino le paline delle fermate non riportano neppure gli orari ed i percorsi che i bus dovrebbero garantire), il Consiglio ha dato mandato affinché «si avviino nuove azioni di tutela e salvaguardia del trasporto pubblico locale urbano valutando altre possibili proposte da parte di nuovi operatori».



