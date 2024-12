Cor 9 dicembre 2022 In atelier una finestra su Alghero: foto e gadget Aperture speciali per gli Atelier della Fondazione Alghero in Via Carlo Alberto con novità ed una rinnovata veste grafica: c´è anche la mostra fotografico "Una finestra su Alghero. Fuori e dentro le mura"



ALGHERO - Al via ad Alghero un mese ricco di eventi e colori, con un lunghissimo cartellone di manifestazioni ideate e pensate per tutti i gusti: è il Cap d'Any 2023, che ieri ha ufficialmente inaugurato la festa con l'accensione del tradizionale Albero di Natale realizzato dagli studenti del Liceo Artistico A. Costantino e dai ragazzi e ragazze di Scienze Umane coordinati dal flower interior designer Tonino Serra, con la Banda Musicale A. Dalerci ad allietare le strade del centro storico illuminate. Aperture speciali anche per il Villaggio di Natale e gli Atelier in Via Carlo Alberto, con novità ed una rinnovata veste grafica.



Atelier #3, il bookshop ufficiale della Fondazione Alghero, si presenta arricchito dai contributi di creative e creativi che attraverso la propria arte rielaborano l'immagine del territorio in chiave contemporanea. Disponibile tutta la linea merchandise dei musei e svariati gadget e prodotti realizzati da numerosi artisti algheresi, dove risplendono i simboli e i colori unici della città: un motivo in più per "regalare" Alghero sotto l'Albero.



Atelier #2 presenta "Una finestra su Alghero. Fuori e dentro le mura": raccoglie le immagini e i video del territorio di Alghero e degli eventi che negli ultimi anni hanno caratterizzato la Riviera del Corallo. La mostra fotografica consentirà di apprezzare la bellezza di Alghero, della sua cultura e del suo territorio da più punti di vista. In occasione dell'inaugurazione, presenti il sindaco Mario Conoci col presidente della Fondazione Andrea Delogu e la vicesindaca Giovanna Caria: anche con loro il brindisi beneaugurale col calice di Oscarì marchiato Sella & Mosca, partner ufficiale del Cap d'Any 2023.