Cor 15 dicembre 2022

Partiti i lavori di bitumatura a Latte Dolce

I lavori consistono prevalentemente nel rifacimento della pavimentazione stradale e sono partiti da via Cedrino, tra via Donizetti e via Cilea, e proseguiranno in via Bottego, tra via M.L. King e via Vasco De Gama

SASSARI - Il settore Infrastrutture per la Mobilità del Comune di Sassari ha avviato in questi giorni una serie di importanti interventi di manutenzione stradale nel quartiere di Latte Dolce. I lavori consistono prevalentemente nel rifacimento della pavimentazione stradale e sono partiti da via Cedrino, tra via Donizetti e via Cilea, e proseguiranno in via Bottego, tra via M.L. King e via Vasco De Gama. Ai fondi stanziati dall’Amministrazione comunale per far fronte alla situazione delle strade e dei marciapiedi nel quartiere si aggiungono ulteriori somme ottenute dalla Regione Sardegna che serviranno a coprire altre strade di Latte Dolce e non solo.



Il Comune si è inoltre fatto carico dei ripristini nelle vie del quartiere interessate dai lavori di Abbanoa, mai portati a compimento. Dopo numerosi solleciti e intimazioni da parte dell'Amministrazione, Abbanoa si appresta finalmente a intervenire in via Gessi, via M .L. King e via Leoncavallo mentre sarà il settore Infrastrutture per la Mobilità a intervenire per sistemare via Colombo.



Cantieri per la messa in sicurezza riguarderanno anche via Bianchi e via Mazzarello, e un'attenzione particolare sarà posta per le vie maggiormente interessate dal traffico e dal passaggio dei mezzi pubblici, a cominciare da via Solari e via Bellini, dove l'Amministrazione intende anche effettuare interventi di manutenzione dei marciapiedi. Sempre a Latte dolce e sempre a seguito dei fermi solleciti dell’Amministrazione, recentemente sono stati ultimati alcuni ripristini definitivi legati alla sostituzione di condotte eseguiti da Abbanoa in via Bellini, nel tratto compreso tra via Solari e via Kennedy, in via Bottego, nel tratto compreso tra via M.L. King e via Amundsen e in via Donizetti, nel tratto iniziale dall'intersezione con via Coghinas, via Cedrino.