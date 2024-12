S.A. 16 dicembre 2022 Fc Alghero ospita Centro Storico Sassari Una gara tra due formazioni che, sinora, hanno vinto tutte le partite. Per la squadra giallorossa un impegnativo banco di prova contro la squadra sassarese che può contare su diversi giocatori esperti



ALGHERO - Al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo è tutto pronto per ospitare il big match dell'ottava giornata di andata del campionato di Terza Categoria di calcio, girone F, tra Fc Alghero e Centro Storico Sassari che si giocherà domenica alle ore 15. Una gara tra due formazioni che, sinora, hanno vinto tutte le partite. Per la squadra giallorossa un impegnativo banco di prova contro la squadra sassarese che può contare su diversi giocatori esperti. Gli algheresi, dal canto loro, cercheranno di affrontare l'avversario a viso aperto così come fatto anche con le altre squadre affrontate sinora.



In casa Fc Alghero squadra praticamente al completo, con alcuni dubbi che il tecnico Pippo Zani scioglierà solo all'ultimo momento. «Siamo pronti ad affrontare una delle candidate, insieme allo Sporting Uri, alla vittoria finale del campionato – ha detto Zani – Il Centro Storico Sassari è una squadra valida in tutti i reparti, tosta ed è una bella realtà. Sono anni che stanno lavorando con i giusti principi e proprio per questo non vediamo l'ora di confrontarci. Noi, invece, siamo una nuova realtà che è appena nata e vuole fare bene. Secondo me – ha evidenziato l'allenatore giallorosso - sarà una bellissima partita da non perdere e invitiamo i nostri tifosi a non mancare perché abbiamo bisogno di loro».



Per l'occasione la società giallorossa, presieduta da Andrea Alessandrini, ha organizzato una raccolta fondi che sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro in memoria di Stefano Tedde, giovane calciatore algherese scomparso prematuramente, quattro anni fa, all'età di 25 anni. Stefano ha militato in diverse squadre algheresi, indossando anche la maglia giallorossa insieme ad alcuni calciatori che, ancora oggi, giocano con la Fc Alghero. Poco prima della partita, ai familiari sarà consegnata la fascia di capitano perché Stefano sarà il #capitanopersempre. L'ingresso sarà ad offerta.