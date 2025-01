Cor 20 dicembre 2022 Donazione del sangue al Pino Cuccureddu Evento solidale dell’Alghero Calcio: giornata della donazione del sangue in collaborazione con l’Associazione Frates RDC Alghero. Mercoledì 21 dicembre - Centro Sportivo “Pino Cuccureddu” Maria Pia



ALGHERO - Non solo calcio, non solo sport ma anche tante attività solidali per l’Alghero Calcio: piccoli gesti fatti col cuore giallorosso. Domani, 21 dicembre, direttamente al Centro Sportivo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia l’ A.S.D. Alghero, in collaborazione con Frates Rdc Alghero, organizza la giornata del donatore e invita tutte e tutti a fare un gesto da campioni: dona anche tu il sangue.

La giornata del donatore si tiene dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Per informazioni e prenotazione è attivo il numero di telefono 320 613 9323.