Cor 24 dicembre 2022 Cap d´Any, navetta Sennori-Alghero: orari Il servizio è stato pensato dall’assessorato alle Politiche giovanili del comune di Sennori per consentire ai giovani di partecipare in sicurezza a due serate di grande richiamo e divertimento



SENNORI - L’Amministrazione comunale ha definito gli orari e le modalità per i collegamenti gratuiti con bus navetta per consentire ai sennoresi di partecipare agli spettacoli in piazza organizzati ad Alghero il 30 e 31 dicembre per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il servizio di andata e ritorno sarà svolto dall’agenzia Janas Travel di Sennori, nei seguenti orari: il 30 dicembre 2022, per il concerto di Lazza, partenza dalla fermata di fronte al cimitero alle ore 20, e rientro da Alghero con partenza alle ore 2 del giorno successivo; il 31 dicembre 2022, per il concerto di Max Pezzali, partenza dalla fermata di fronte al cimitero alle ore 19:30 e alle 21:30, e rientro da Alghero con partenza alle 3 e alle 5 del giorno successivo.



Le prenotazioni per assicurarsi un posto sui bus navetta saranno aperte dal 26 dicembre al 29 dicembre, fino a esaurimento dei posti disponibili, e potranno essere inoltrate all’agenzia Agenzia viaggi Janas Travel Service, Sennori, via Vittorio Emanuele 45, anche per telefono, al numero 079/3043018, e per email all’indirizzo info@janastravelservice.com. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta da parte dei genitori, corredata da copia di un documento d’identità.



Il servizio è stato pensato dall’assessorato alle Politiche giovanili per consentire ai giovani di partecipare in sicurezza a due serate di grande richiamo e divertimento: «Come negli anni precedenti anche questa volta abbiamo deciso di offrire ai giovani sennoresi la possibilità di festeggiare la notte di San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno ad Alghero e fare rientro a Sennori in sicurezza, evitando quindi l’utilizzo di automezzi propri» spiega l’assessora alle Politiche giovanili, Roberta Piredda.