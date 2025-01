Cor 24 dicembre 2022 Ruba un orologio e decolla: denunciato ad Alghero Nei guai un 43enne: a Linate ha rubato un orologio a un 30enne che stava partendo per tornare a Bari, poi si è tranquillamente imbarcato sul volo per Alghero. Una volta sbarcato lo attendevano gli agenti di polizia



ALGHERO - Furto con destrezza. E l'aggiunta di una fuga aerea, praticamente impossibile da intercettare. E' andata male però al 43enne denunciato questa mattina appena sceso dall'aereo atterrato ad Alghero, perché accusato di aver derubato un passeggero a Linate.



Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo - approfittando di un attimo di distrazione della vittima ai controlli di sicurezza - ha rubato un orologio a un 30enne che stava partendo per tornare a Bari per le vacanze di Natale. Preso il bottino, il ladro ha proseguito il suo viaggio imbarcandosi in direzione Alghero.



Il giovane barese ha però allertato la polizia, che grazie alle immagini registrate dalle telecamere dell'aeroporto ha facilmente identificato il 43enne: gli agenti hanno così allertato i colleghi di Alghero che lo hanno atteso all'arrivo. L'orologio è stato recuperato, mentre il ladro è stato identificato e denunciato alle competenti autorità.