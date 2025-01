Cor 29 dicembre 2022 Alghero a terra, Fois convoca assessore e sindaci Le compagnie aeree snobbano il bando sulla continuità territoriale e non presentano alcuna offerta per garantire i voli da Alghero per Roma e Milano. L´amministratore straordinario della provincia di Sassari, l´algherese Pietrino Fois, chiama a raccolta gli amministratori locali







Foto d'archivio ALGHERO - «Mai come ora la nostra Provincia deve dimostrare unità e coesione. Per l’ennesima volta dobbiamo combattere per avere ciò che ci è dovuto e oggi è il turno del diritto alla mobilità. Un diritto scontato per tutti, ma non per i cittadini Sardi e meno ancora per quelli del Nord-Ovest della Sardegna. Il nostro ruolo nelle istituzioni che rappresentiamo ci chiama e ci obbliga ad esprimere coesi la massima indignazione e, al contempo, programmare urgenti azioni di protesta affinché si ponga fine ad una vergognosa ed anacronistica incertezza su diritti essenziali, quali la mobilità, che si protrae ormai da oltre 50 anni. Traguardo che può essere raggiunto con una grande unità della politica ma soprattutto con l’intervento indispensabile e fondamentale di voi Sindaci». Con queste parole l'amministratore straordinario della provincia di Sassari, l'algherese Pietrino Fois, chiama a raccolta gli amministratori locali e convoca un incontro per il giorno 3 gennaio (ore 11), presso la Sala Angioy del Palazzo della Provincia, alla presenza dell’Assessore Regionale dei Trasporti Antonio Moro, «affinché possiamo far sentire al Governo, con una unica voce energica e ferma, che si deve porre fine ad una politica che, ormai da anni, mortifica il diritto alla mobilità dei nostri concittadini». L'incontro anticipa il vertice previsto il 4 gennaio a Roma alla presenza di Ministero, Enac e Regione [ LEGGI ].Foto d'archivio