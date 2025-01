S.A. 28 dicembre 2022 Alghero senza voli: 4 gennaio vertice a Roma L’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, oggi a Roma, ha annunciato un incontro tecnico per il 4 gennaio prossimo con Ministero dei Trasporti, Enac e Regione Sardegna



ALGHERO - «Abbiamo fissato un incontro tecnico per il 4 gennaio prossimo con Ministero dei Trasporti, Enac e Regione Sardegna che ci consentirà di garantire, con una procedura di emergenza, i collegamenti tra l’aeroporto di Alghero e gli scali di Roma e Milano. Su questo punto l’attenzione del Governo è massima così come è massimo il sostegno alla Regione per un modello sardo di continuità che sia corrispondente alle esigenze della Sardegna».



Così l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, oggi a Roma, al termine dell’incontro con il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, al quale ha partecipato anche il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda.



Alla scadenza del termine del bando per la continuità territoriale aerea, fissata per ieri, sono pervenute le offerte di tre compagnie: Ita e Volotea per Cagliari-Roma Fiumicino; Ita per la rotta Cagliari-Milano Linate; Ita, Volotea e AeroItalia per Olbia-Roma Fiumicino; Ita e AeroItalia per Olbia-Milano Linate; nessuna offerta invece è stata presentata per i collegamenti tra lo scalo di Alghero e Milano Linate e Roma Fiumicino.