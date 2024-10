Marco Montalto 7 gennaio 2023 L'opinione di Marco Montalto Cap d´Any vetrina inestimabile, adesso coordinamento



Il tema che oggi appassiona una parte significativa degli “internauti” è quello dei costi degli eventi che hanno allietato le ultime festività algheresi e vivacizzato il tessuto produttivo. Non so di preciso quali siano i costi (ci sono le delibere a certificarli). Peraltro occorre tenere a mente lo straordinario contributo della Sella & Mosca, che ha dimostrato grande attaccamento al territorio. Non dimentichiamolo. Ma so che oltre al divertimento di qualche notte per decine di migliaia di cittadini e turisti sardi e non, di proficue giornate per il comparto commerciale e dell’accoglienza, Alghero ha avuto per alcuni giorni una inestimabile vetrina internazionale sui principali media nazionali e su qualche media internazionale. Una copertura mediatica, peraltro, disegnata e organizzata con sapienza dalla Amministrazione e dalla Fondazione. Che, sono ragionevolmente certo, provocherà importanti ritorni in termini di flussi turistici durante il corso dell’anno. Quindi voluminoso marketing e scintillante promozione. Ma il tema non credo sia questo. Il tema è quello del coordinamento e della integrazione degli eventi durante tutto l’anno in tutta la attuale Rete metropolitana. Emarginiamo le polemiche sterili politicamente colorate. Meditiamo su questa focalizzazione e lavoriamo per la sua realizzazione. Andrebbe a beneficio di tutti.



*consigliere regionale Forza Italia