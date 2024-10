S.A. 7 gennaio 2023 Open day al Canopoleno a Sassari A partire dalla primaria il 13 gennaio alle 15,30, dalla secondaria di primo grado, il 14 gennaio alle 15 e fino ai licei, previsti il 20 gennaio alle 16



SASSARI - Nei prossimi giorni sono in programma gli Open day del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari per le iscrizioni del prossimo anno scolastico a partire dalla primaria il 13 gennaio alle 15,30, dalla secondaria di primo grado (che prevede anche una sezione con percorso a indirizzo musicale) il 14 gennaio alle 15 e fino ai licei, previsti il 20 gennaio alle 16. Per un'offerta integrata in tutto il percorso scolastico, rafforzato e sostenuto dalla presenza delle attività semiconvittuali, del Campus dei Licei e della struttura residenziale aperta al territorio. Oltre a tutta una serie di attività musicali e sportive. Un filo rosso formativo, didattico ed educativo, che va dal primo giorno sui banchi fino al diploma di scuola superiore.



Saranno cinque i percorsi liceali che si presenteranno per il prossimo anno scolastico dell'Istituto di via Luna e Sole: il liceo classico tradizionale e quadriennale, il liceo classico europeo, lo scientifico internazionale cinese e lo scientifico sportivo. Per l'Istituto sassarese, condotto del Rettore Stefano Manca, si tratta di un momento importante per far conoscere la propria offerta formativa in una serata dedicata ai futuri allievi e ai loro genitori, dove troveranno spazio le lingue e le lettere classiche, le attività sportive, i laboratori di lingue e il fascino dell’Oriente attraverso l’indirizzo cinese.