«Bene impegno di Bonaccini sull’Einstein Telescope»

LULA - «Bene impegno di Stefano Bonaccini sulll’Einstein Telescope di Lula perché quel progetto così importante ed ambizioso è un patrimonio nazionale, non solo di un territorio o di una Regione. E c’è l’esperienza e la competenza per vincere la gara in Europa. C’è pure un filo di connessione che passa da Bologna, prossima sede dell’istituto nazionale di fisica nucleare, e si collega alla Sardegna dove “deve” sorgere il centro per lo studio per le onde gravitazionale europeo. Una sfida che deve vederci uniti come Sardegna e come Paese, rimuovendo ingiustificabili ostacoli». Lo ha dichiarato il senatore del Partito democratico Sardo, Silvio Lai, impegnato nel mini tour elettorale in occasione delle primarie di partito di Stefano Bonaccini, sabato a Olbia, Lula e Cagliari per incontrare amministratori locali e sostenitori.