G.P. 18 gennaio 2023 Sardegna: operazione contenimento cinghiali



In Sardegna è emergenza cinghiale. La Regione sta studiando un Piano per limitare i danni all´agricoltura. Anche ad Alghero ci sono stati avvistamenti frequenti di cinghiali che passeggiavano nelle vie cittadine In Sardegna è emergenza. La Regione sta studiando un Piano per limitare i danni all´agricoltura. Anche ad Alghero ci sono stati avvistamenti frequenti di cinghiali che passeggiavano nelle vie cittadine • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat