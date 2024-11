Cor 17 gennaio 2023 Schianto a tre a Olbia: due feriti Tre le automobili coinvolte nell´incidente: presenti sul posto i vigili del fuoco. Due persone sono state trasportate dal personale del 118 all´ospedale di Olbia per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Locale



OLBIA - Schianto stradale nella giornata odierna (martedì), intorno alle 15, n via Escriva’ a Olbia. Tre le automobili coinvolte nell'incidente: presenti sul posto i vigili del fuoco di Olbia. Due persone sono state trasportate dal personale del 118 all'ospedale di Olbia per accertamenti. La squadra ha messo in sicurezza le auto e bonificato l'area. Sul posto anche la Polizia Locale di Olbia per i rilievi del caso. Il traffico ha subito rallentamenti.