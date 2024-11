Cor 18 gennaio 2023 Ryanair: assunzioni aperte in tutta Italia Da Alghero a Brindisi, Treviso, Pisa, Bergamo, Roma, passando per Bari, Cagliari, Napoli, Catania, Torino, Roma e Pescara. La compagnia aerea low cost con sede a Dublino ha aperto la nuova campagna di reclutamento personale: hostess, steward e piloti



ALGHERO - Nuove assunzioni Ryanair su tutto il network italiano. La compagnia aerea low cost con sede a Dublino ha aperto la nuova campagna di reclutamento personale che nei prossimi mesi creerà numerosi di posti di lavoro in diverse sedi del continente per personale di bordo: hostess, steward e piloti.



La compagnia ricerca sul mercato piloti (comandanti di volo e piloti di linea), assistenza di volo (capo steward/stewardess e assistenti di volo), personale di terra (addetti al check-in, assistenti di volo di terra, agenti di imbarco, agenti di rampa), dipendenti amministrativi (personale delle risorse umane, del marketing, della contabilità e della finanza, della logistica e della pianificazione del volo)

Tecnici (meccanici, ingegneri, esperti di manutenzione), personale IT e dei sistemi, personale di vendita (esperti di vendita e rappresentanti commerciali), personale di sicurezza (guardie di sicurezza, esperti di sicurezza).



Per conoscere nel dettaglio tutte le opportunità e le figure, oltreché le sedi disponibili è possibile visualizzare le pagine dedicate dal sito ufficiale della low cost. 23 attualmente le posizioni aperte in vari scali d'Italia, a cui ne aggiungeranno altre nelle prossime settimane.