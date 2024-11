S.A. 29 gennaio 2023 Doppietta vincente della Fc Alghero Doppietta di Michele Cherchi e la Fc Alghero vince sul campo della Gymnasium Sassari e si conferma capolista solitaria nel girone F della Terza Categoria



ALGHERO - Con una doppietta di Michele Cherchi la Fc Alghero vince sul campo della Gymnasium Sassari e si conferma capolista solitaria nel girone F della Terza Categoria. Una gara senza storia dove la squadra di Alghero ha dimostrato di essere una spanna superiore agli avversari, nonostante le numerose assenze per infortunio. Sin dai primi minuti la Fc Alghero ha dettato il ritmo, con la Gymnasium che non ha impensierito più di tanto. Algheresi vicini al gol già al 5’ con Satta che dal limite ha impegnato l’estremo di casa che, di pugno, ha ribattuto in corner. Ancora algheresi pericolosi con Satta che al 12’ ha calciato da distanza ravvicinata e Diana che ha salvato la propria porta deviando in angolo. Sul corner seguente, Carbone, di testa, ha sfiorato il gol.



Al 14’ è stato il capitano algherese Alessandro Sanna a chiamare il portiere di casa ad una bella deviazione, con la palla che ha colpito il palo, terminando la sua corsa in angolo. Azione che è stata il preludio al gol: dalla bandierina Alessandro Sanna ha pescato l'onnipresente Michele Cherchi in area che ha siglato il vantaggio. Al 26’ ancora protagonista Michele Cherchi che, di testa, ha sfiorato il palo destro.



Alla mezz’ora è Carbone a sfiorare il gol con un bel colpo di testa ravvicinato. Al 31’ è arrivato il primo tiro della Gymnasium con Fancellu che ha tentato il pallonetto, con la palla fuori alla destra di Serra. Al 40’ il raddoppio degli algheresi: papera del portiere della Gymnasium, bomber Michele Cherchi in pressing, recupera la palla e deposita in rete il pallone dello 0-2. Si va al secondo tempo con mister Pippo Zani che da spazio a diversi giovani. Al 65' giallorossi vicini al tris con Alessandro Sanna che ha tentato il pallonetto, ma Diana non si è fatto sorprendere. Si va al 71’ e la Fc Alghero, ancora una volta, va vicino al terzo gol con Satta che ha colpito il palo destro. Altra occasione un minuto dopo con Daniele Monni che in contropiede ha impegnato l’estremo avversario con un tiro rasoterra deviato in corner. Alla fine vittoria meritata per la Fc Alghero che rimane capolista con 31 punti.



GYMNASIUM SASSARI – FC ALGHERO: 0 - 2

Gymnasium Sassari: Diana Tore, Era, Pizzanti, Piras (62° Cuccu), Cani, De Pau (46° Sodini), Fancellu (75°

Frau), Pilo, Pintadu (67° Usai), Mannu, Bellai (60° Pasqualone).

Allenatore: Porqueddu

A disposizione: Diana Andrea.

Fc Alghero: Serra, Cariga (46° Moro), Carbone, Ardu (52° Catogno), Sanna Michele (56° Gallo), Gnani,

Nunfris, Sanna Alessandro, Cherchi (63° Campus), Satta, Fofana (46° Monni).

Allenatore: Zani

A disposizione: Bellinzis, Carta, Livesi.

Arbitro: Nonna di Sassari

Reti: 15° e 40° Cherch