S.A. 1 febbraio 2023 Scuole Pedrera e Asfodelo: nuovi lavori Ad Alghero via libera ai progetti definitivi di due distinti interventi nelle scuole primaria e dell’infanzia “La Pedrera” e “Asfodelo 2”



ALGHERO - Il Comune di Alghero interviene sulla sicurezza e la manutenzione delle scuole cittadine. Nei giorni scorsi la Giunta presieduta dal sindaco Mario Conoci, su proposta del settore Sviluppo del Territorio e Attività Produttive, ha dato il via libera ai progetti definitivi di due distinti interventi nelle scuole primaria e dell’infanzia “La Pedrera” e “Asfodelo 2”. Per quanto riguarda la scuola “La Pedrera” si tratta di interventi di messa in sicurezza finanziati grazie a fondi PNRR, per un importo complessivo di 535mila euro.



L’opera nasce dall’esigenza di portare a compimento parte dei precedenti interventi di messa in sicurezza e adeguamento della struttura scolastica, realizzati nel periodo 2019-2020, cofinanziati dalla Regione Sardegna nell’ambito del Programma Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ - linea di finanziamento Asse II - annualità 2015/2017, i quali hanno riguardato la parziale sostituzione degli infissi esterni, il risanamento di parte delle facciate esterne, la creazione di bocche di lupo per l’aerazione del cavedio sottostante il fabbricato e l’adeguamento di parte degli impianti igienico sanitari.



Nella scuola dell’infanzia “Asfodelo 2” si interviene invece sulla manutenzione della copertura per via di alcune infiltrazioni dal solaio che erano state segnalate dalla dirigenza scolastica, con cui prosegue una interlocuzione costante, al fine di programmare gli interventi senza condizionare il regolare svolgimento delle attività didattiche. In questo caso l’intervento gode della copertura di 118mila euro da fondi di bilancio e grazie all’approvazione del progetto definitivo si potrà procedere con tempestività alla messa in sicurezza.



«Già nelle prossime settimane sarà affidato l'appalto, con i lavori che partiranno non appena individuata la ditta, così da accelerare i tempi di esecuzione delle opere necessarie e contenere il prima possibile gli inevitabili disagi a cui si è andati incontro col temporaneo spostamento di alcune classi del plesso scolastico» assicura l'assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru.



Nella foto: l'assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru