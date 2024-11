S.A. 3 febbraio 2023 Pronto il campo di calcio a Latte Dolce La compagine allenata da mister Mauro Giorico, giocherà domenica nel nuovo campo principale in sintetico di Latte Dolce, a Sassari



SASSARI - Dopo 2493 giorni, il Sassari Calcio Latte Dolce torna nella sua casa, nel suo meraviglioso quartiere. Così la socierà sassarese annuncia il ritorno tra le mura domestiche da domenica 5 febbraio alle 15. La compagine allenata da mister Mauro Giorico, giocherà infatti nel nuovo campo principale in sintetico di Latte Dolce (ingresso da Via Madre Teresa di Calcutta, fianco piscine). Dopo il turno di riposo previsto da calendario, i biancocelesti sfideranno la Ferrini Cagliari, settima forza del campionato con 41 punti raccolti nelle 25 partite fin qui disputate.