S.A. 3 febbraio 2023 Fc Alghero ospita Mara 1974 La formazione giallorossa spera nel recupero di qualche infortunato per affrontare al meglio il Mara 1974, una delle squadre che punta al salto di categoria



ALGHERO - Il campionato di Terza Categoria arriva al giro di boa e la FC Alghero, capolista solitaria del girone F, ospiterà il Mara 1974 per la tredicesima giornata (ultima del girone di andata). La partita si giocherà domenica, con inizio alle ore 15, sul sintetico del comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo. Per l'occasione la formazione giallorossa spera nel recupero di qualche infortunato per affrontare al meglio il Mara 1974, una delle squadre che punta al salto di categoria.



«Affrontiamo una delle migliori formazioni – ha detto l'allenatore Pippo Zani – il Mara, insieme a noi, non ha mai perso una partita. Per questo dobbiamo tenere alta l'attenzione e giocare come sappiamo, con grinta e determinazione». Ancora diversi i giocatori algheresi alle prese con infortuni vari o influenza: «A parte Nemore che sarà fuori per qualche settimana – ha evidenziato mister Zani – spero di recuperare qualche giocatore. In ogni caso chi scenderà in campo sa quello che deve fare. Tutti i giocatori, come sempre, daranno il massimo e questa è la nostra vera arma».



Infine Pippo Zani lancia, ancora una volta, un appello ai tifosi: «ci seguono sempre con grande affetto, anche fuori casa. Questa domenica sarà fondamentale il loro supporto e su questo confidiamo». La FC Alghero è

capolista con 31 punti, davanti al Centro Storico Sassari con 27 punti e una gara in meno, Sporting Uri e Mara 1974 26 punti, con il Mara che deve recuperare la partita contro il Centro Storico Sassari. Nel gruppo

di testa c'è anche la Junior Ozierese con 24 punti, poi, a seguire, tutte le altre.