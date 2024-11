S.A. 5 febbraio 2023 Futsal Alghero corsara a Padru A Padru finisce 11-2 per i giallorossi, a segno con Idili e Marogna (entrambi autori di una doppietta) e con Becca, Fiori, Chighini, Molina, Catogno e Demartis



ALGHERO - La Futsal Alghero conquista l’undicesima vittoria consecutiva in serie C1 espugnando il campo del fanalino di coda ZB Iron Bridge. A Padru finisce 11-2 per i giallorossi, a segno con Idili e Marogna (entrambi autori di una doppietta) e con Becca, Fiori, Chighini, Molina, Catogno e Demartis. Partita senza storia, con la squadra di mister Rino Monti che ha chiuso 8-0 il primo tempo, concedendo qualcosa nella ripresa ma comunque amministrando e chiudendo alla fine con undici gol e con un’ampia rotazione di tutti i giocatori. Da sottolineare il rientro in campo con gol per l’algherese Alessio Becca dopo uno stop di alcuni mesi per infortunio. Un buon viatico per la Futsal Alghero in vista dell’importante scontro diretto in programma sabato prossimo, 11 febbraio, alle ore 16 al Pala Manchia contro il Domus Chia.