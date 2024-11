G.P. 7 febbraio 2023 Due sardi Alfieri della Repubblica



Mattarella nomina trenta Alfieri della Repubblica, due sono sardi: Viola Bandinu di Olbia i Simone Rovere Meloni di Uras. A fine febbraio si recheranno al Quirinale a Roma per la cerimonia di consegna che quest´anno ha come tema principale la pace e la solidarietà Mattarella nomina trenta Alfieri della Repubblica, due sono sardi: Viola Bandinu di Olbia i Simone Rovere Meloni di Uras. A fine febbraio si recheranno al Quirinale a Roma per la cerimonia di consegna che quest´anno ha come tema principale la pace e la solidarietà • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat