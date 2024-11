Cor 9 febbraio 2023 Anche ad Alghero il congresso Dem Sabato 11 febbraio nella sede di via Mazzini 99 ad Alghero si terrà il congresso del circolo cittadino del Partito Democratico. Si voterà inoltre per l´elezione dell´assemblea provinciale. Parola agli iscritti



ALGHERO - Alle ore 15.30 si avvia con la relazione del segretario un processo aperto, trasparente, che disegnerà il nuovo Partito Democratico. Dopo la presentazione delle piattaforme politico programmatiche dei candidati/e alla segreteria nazionale, gli iscritti, potranno votare per selezionare i due candidati o le due candidate che si confronteranno il 26 febbraio alle primarie aperte. Si voterà inoltre per l'elezione dell'assemblea provinciale. Il seggio verrà aperto dalle ore 16.30 alle19.30. «Sono invitati a partecipare oltre agli iscritti, i sostenitori, i simpatizzanti e quanti vorranno dare il loro contributo di idee per sostenere una struttura politica, il PD, di fondamentale importanza per la tenuta democratica del nostro paese» sottolinea il segretario uscente, Mario Salis (nella foto).