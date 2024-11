S.A. 10 febbraio 2023 Sfilate e maschere per Il carnevale di Sennori La Pro Loco di Sennori ha organizzato tre eventi con sfilate, giochi, maschere e frittelle. Il primo appuntamento è in programma Giovedì Grasso, il 16 febbraio



SENNORI - Appuntamento con il divertimento per il Carnevale Sennorese 2023. La Pro Loco di Sennori, con il patrocinio del Comune di Sennori e della Regione Sardegna, ha organizzato tre eventi con sfilate, giochi, maschere e frittelle. Il primo appuntamento è in programma Giovedì Grasso, il 16 febbraio: dalle 17,30 nel Centro polisportivo Romangia, in via Massarenti, serata dedicata ai bambini con favata, frittelle, intrattenimento proposto da ABC animazione, giochi, trampolieri. Sabato 18 febbraio si entra nel clou dei festeggiamenti con la sfilata dei carri allegorici e delle maschere sarde.



Il corteo partirà alle ore 16 da via Marcora con ospiti speciali i gruppi Su Bundhu de Orani, Sos Mamutzones de Samugheo, Sos Gigantes de Sennaru e Shedan Fire Theater. L’arrivo sarà in via Roma con musica e frittelle per tutti. Il programma si concluderà il 21 febbraio, Martedì Grasso, con la seconda sfilata dei carri allegorici, che partirà alle 16 da via Santa Vittoria. «Il Carnevale Sennorese è ormai diventato un appuntamento immancabile, che attira e fa divertire non solo i sennoresi ma anche tanti visitatori che arrivano da diverse parti dell’isola. Quest'anno, viste le richieste, avremo un numero superiore di carri e gruppi rispetto al passato. Siamo contenti di poter organizzare questo evento perché in tanti aspettano il nostro carnevale, grandi, piccini, famiglie che scelgono il tema e si mascherano per festeggiare insieme», spiega il presidente della Pro Loco, Riccardo Sara.



«Dietro il Carnevale Sennorese c’è un lungo impegno della Pro Loco che lavora per mesi per preparare la manifestazione e offrire momenti di festa ai concittadini e ai visitatori», aggiunge la vicesindaco e assessora alla Cultura, Elena Cornalis. «Questa manifestazione è cresciuta negli anni e ha assunto una grande importanza per la promozione e valorizzazione del nostro territorio. Ci auguriamo che ognuno festeggi rispettando il divertimento altrui, senza creare disagi».