S.A. 13 febbraio 2023 Ita su Milano e Aeroitalia su Roma Aperte le buste e le due compagnie hanno presentato le offerte. La durata della convenzione sarà di soli otto mesi, dal 17 febbraio al 28 ottobre. nelle prossime ore dovrebbe essere in vendita i biglietti



ALGHERO - Ad Alghero voleranno Ita e AeroItalia, le due uniche compagnie aeree a presentare le offerte per i voli in continuità territoriale, rispettivamente per Milano Linate e Roma Fiumicino. La scadenza delle offerte era prevista per oggi alle 13. La durata della convenzione sarà di soli otto mesi, dal 17 febbraio al 28 ottobre. Ita si è dunque aggiudicata il collegamento Alghero-Milano, con un ribasso dello 0,15 per cento, contro lo 0 di AeroItalia. La base d’asta era di 2 milioni e 208 mila euro. Sulla tratta Alghero-Roma ha invece prevalso AeroItalia, che ha fatto un ribasso del 10 per cento, contro lo 0,11 di Ita, con una base d’asta di 3,1 milioni di euro (Iva esclusa). Prima di procedere all’assegnazione definitiva delle rotte agevolate su Alghero, oltre a verificare la documentazione pervenuta, la commissione aggiudicatrice dovrà aspettare la scadenza, fissata per domani (martedì), per presentare eventuali offerte per gestire il servizio senza esclusiva e senza compensazione.



«Con l’aggiudicazione delle rotte agevolate anche su Alghero – commenta il presidente della Regione, Christian Solinas – stiamo sistemando l’ultimo tassello per completare il quadro della continuità territoriale fra i tre nostri aeroporti e quelli di Roma e Milano garantendo così il diritto alla mobilità a tutti i sardi. Sconfiggendo il peggior disfattismo, di chi vuole trasformare in scontro politico la battaglia di tutto un popolo, passo dopo passo stiamo portando a termine un percorso difficile e disseminato di ostacoli a causa dell’eccessiva rigidità delle norme europee e della altrettanto scarsa elasticità di chi le applica senza tener conto delle specificità geografiche e strutturali della nostra Isola». Dopo l’aggiudicazione di queste ultime rotte, che chiude una fase della nostra continuità territoriale – aggiunge il presidente Solinas – saremo a Bruxelles per avviare un confronto immediato e individuare con la Commissione europea, e con il sostegno del Governo e di tutte le forze politiche, sociali e imprenditoriali sarde, nel pieno rispetto delle norme sulla concorrenza, un nuovo modello di continuità più vicino alle esigenze della Sardegna.



«Qualunque altro esito sarebbe stato inaccettabile – afferma l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro – ma non possiamo non constatare che l’aver riportato i voli in continuità anche ad Alghero è un risultato straordinario per i tempi con i quali si è proceduto visto che sono trascorsi solo 45 giorni dalla gara andata deserta. Straordinario anche per le soluzioni tempestivamente adottate, perché il regolamento europeo non disciplina il caso dell’assenza di offerte per l’aggiudicazione delle rotte, e per la collaborazione e il sostegno ricevuti dal ministero dei trasporti e dall’Enac». «Auspico che la ritrovata garanzia dei collegamenti in continuità territoriale da e per tutti gli aeroporti sardi, possa contribuire a stemperare polemiche e contrasti, alcune delle quali davvero fuori luogo se non anche pretestuose e strumentali, così da poter meglio lavorare fin dall’immediato con spirito unitario e propositivo a un nuovo modello sardo del trasporto aereo», conclude l’assessore Moro.