S.A. 13 febbraio 2023 Forza Italia rilancia un Vinitaly algherese Secondo Forza Italia Alghero una manifestazione dedicata alle produzioni locali sarebbe una straordinaria vetrina e un efficace magnete per attrarre flussi turistici e far crescere il tessuto economico



ALGHERO – «Valorizziamo le nostre prestigiose produzioni vitivinicole anche a fini promozionali e turistici». Il Direttivo e il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero sono convinti che le manifestazioni dedicate al vino che attraggono turisti sono sempre più numerose in tutta Italia e il turismo enogastronomico è un fenomeno in costante crescita e da cavalcare con impegno. Alghero con le sue rinomate cantine ma anche con i piccoli produttori può recitare un ruolo da protagonista.



«Pensiamo a Sella & Mosca, acquisita pochi anni fa da Terra Moretti, o alla Cantina Santa Maria La Palma, che da piccola realtà nel corso degli anni è diventata uno straordinario punto di riferimento della Sardegna e non solo in tema di produzione di vini di pregio. Ma pensiamo anche agli altri produttori locali (Poderi Parpinello e Tenute Delogu, solo per citarne alcuni) e ad una realtà importante su scala nazionale e internazionale come Signorvino di Sandro Veronesi (fondatore di Calzedonia), che ha deciso di investire sul nostro territorio» precisano gli azzurri algheresi. Gli esponenti politici moderati propongono che la nostra città guardi con attenzione al fenomeno dell’enoturismo, con il Comune, la Fondazione Alghero e il Parco che facciano da promotori per costruire una rete tra enti pubblici e operatori del comparto per mettere in campo iniziative per la promozione di una delle nostre eccellenze, il vino appunto, e di conseguenza del nostro territorio.



«Una di queste potrebbe essere una grande manifestazione sulla falsariga del Vinitaly, con le dovute proporzioni considerando che stiamo parlando di una delle più grandi manifestazioni a livello internazionale dedicate al vino - sottolineano da F.I. - Il Salone internazionale veronese richiama visitatori da ogni parte del mondo oltre a migliaia di produttori che intendono promuovere i loro prodotti. Altrettanto potrebbe fare Alghero, con un grande evento capace di coinvolgere le aziende locali e del territorio, e facendo leva sul vino come efficace e potente strumento di promozione territoriale. Sarebbe una straordinaria vetrina e un efficace magnete per attrarre flussi turistici e far crescere il tessuto economico. Una ulteriore occasione per promuovere l’immagine della nostra città, magari nei mesi spalla in modo da favorire la destagionalizzazione» chiudono gli azzurri locali.